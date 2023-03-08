6'lı koalisyondan HDP'ye yeşil ışık! A Haber'de anlattı: Bunların açık konuşulacağını duyuyoruz kulislerden

Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek, HDP'ye hangi bakanlık verilecek? 72 saatlik sorunu otelde çözen 6'lı koalisyonu neler bekliyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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