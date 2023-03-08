08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6'lı koalisyondan HDP'ye yeşil ışık! A Haber'de anlattı: Bunların açık konuşulacağını duyuyoruz kulislerden

6'lı koalisyondan HDP'ye yeşil ışık! A Haber'de anlattı: Bunların açık konuşulacağını duyuyoruz kulislerden

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 13:36
Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek, HDP'ye hangi bakanlık verilecek? 72 saatlik sorunu otelde çözen 6'lı koalisyonu neler bekliyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi?
HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?
Üçlü görüşme yarın Brüksel’de
Üçlü görüşme yarın Brüksel'de
Ortak aday dünya basınında
"Ortak aday" dünya basınında
6’lı koalisyondan HDP’ye yeşil ışık!
6'lı koalisyondan HDP'ye yeşil ışık!
HDP’ye hangi bakanlık verilecek?
HDP’ye hangi bakanlık verilecek?
Canlı yayında Akşener’e esprili gönderme
Canlı yayında Akşener'e esprili gönderme
Risk analizinde fiyat ne kadar? Canlı yayında rakam verdi
Risk analizinde fiyat ne kadar? Canlı yayında rakam verdi
Kılıçdaroğlu’nun adaylığına halk ne dedi?
Kılıçdaroğlu’nun adaylığına halk ne dedi?
28 dakikada 4 deprem ne anlama geliyor?
28 dakikada 4 deprem ne anlama geliyor?
FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
YKS sınavı ne zaman yapılacak?
YKS sınavı ne zaman yapılacak?
İYİ Parti tabanı kaynıyor
"İYİ Parti tabanı kaynıyor"
Daha Fazla Video Göster