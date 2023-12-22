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506 hakim ve savcının yeri değişti! Hangi hakim ve savcı nereye atandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 09:26
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi yayımlandı. 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi. İşte detaylar...
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