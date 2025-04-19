500 yıllık gelenek: 1001 Hatim

Erzurum’un manevi önderlerinden Pir Ali Baba’dan miras kalan ve 500 yıldır sürdürülen 1001 Hatim, Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Şirin Camii'nde yapılan program, Erzurum İspir Aksu Vadisi Derneği Başkanı Hanifi Aksu öncülüğünde düzenlendi. Hatim duasına, Şirin Camii imamı Aziz Barış, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, müezzinler, çevre camilerden gelen din görevlileri ve kurs öğrencileri katıldı. Camide hatimler yapılarak dualar edildi.

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