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500 yıllık gelenek: 1001 Hatim

500 yıllık gelenek: 1001 Hatim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 01:11
Erzurum’un manevi önderlerinden Pir Ali Baba’dan miras kalan ve 500 yıldır sürdürülen 1001 Hatim, Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Şirin Camii'nde yapılan program, Erzurum İspir Aksu Vadisi Derneği Başkanı Hanifi Aksu öncülüğünde düzenlendi. Hatim duasına, Şirin Camii imamı Aziz Barış, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, müezzinler, çevre camilerden gelen din görevlileri ve kurs öğrencileri katıldı. Camide hatimler yapılarak dualar edildi.
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500 yıllık gelenek: 1001 Hatim
500 yıllık gelenek: 1001 Hatim
500 yıllık gelenek: 1001 Hatim
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