14 Ekim 2025, Salı

47 milyar liralık kara para ağına darbe! Kara para ağı nasıl çökertildi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 12:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kara para operasyonu düzenlendi. 47 milyar liralık kara para ağına darbe vuruldu. İkinci dalga operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber operasyonun özel görüntülerine ulaşırken muhabirimiz Mehmet Karataş detayları aktardı.
