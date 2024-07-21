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4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 17:08
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde ise 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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