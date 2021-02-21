PKK terör örgütünün 1993 yılında Bingöl'de yaptığı katliamda 33 silahsız asker şehit edilmişti. O kalleş saldırıdan sağ kurtulan 3 asker yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Osman Partal, İbrahim Atik ve Erkan Omay terör örgütü PKK'nın vahşi yüzüne tanıdık oldular. Terör örgütünün yaptığı insanlık dışı işkenceleri anlatan askerler üzerilerinde sigara söndürüldüğünü, ayaklarına çiviler çakıldığını ifade etti. Erkan Omay, Türkiye'nin son dönemde terörle mücadelesindeki başarılarına dikkat çekti ve canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya terörle mücadeledeki kararlı tutumlarından dolayı teşekkür etti. Omay, "Bir uçağımız o esnada kalksaydı biz dünya kadar kelle alırdık. O zaman Süleyman Soylu olsaydı, orada dünya kadar kelle alırdık" dedi.

1993 yılında eli kanlı terör örgütü PKK, Bingöl'de 33 silahsız askerimizi kurşuna dizerek şehit etmişti. Bu katliamdan sağ kurtulan Osman Partal, İbrahim Atik ve Erkan Omay yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Bingöl'deki kalleş saldırıdan sağ kurtulan Osman Partal şu ifadeleri kullandı:

AYAKLARIMIZA ÇİVİLER ÇAKTILAR

Acemi birliğini bitirip usta birliğine giderken toplamda 54 askerle birlikte yola çıktık. Akşam üzeri yolumuz bir grup PKK'lı terörist tarafından kesildi. Oradan alınıp bir köye götürüldük. Beni ve bazı arkadaşlarımı oradan ayırıp katletmedik için dağa götürdüler. Akşam saat 5 buçuk gibi bizi alıp gece saat 3 gibi kurşuna dizdiler. Bizi bırakacaklarını söylemişlerdi ama kurşuna dizdiler. Köyde bir ahırda işkencelere uğradık. Ayaklarımıza çiviler çakıldı, üzerimizde sigara söndürüldü. Bizi bırakacaklarını söylemişlerdi ama biz inanmadık ve öylede oldu kurşuna dizildik.

Son sözümüz vatan sağ olsun oldu. Bugün olsa bugün de son sözümüz o olur. Vatan sağ olsun! 50 kişiden fazla bir terörist grubu üzerimize kurşun yağdırdı. Kurşun ayağıma geldi, ayağıma gelen kurşun beni uçurumdan savurmuştu, teröristler gidince en yakın karakola gibi yardım istedim. Gidip yardım istedim, geri geldiğimizde ise bütün arkadaşlarımız şehit olmuştu.