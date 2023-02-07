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30 SAAT SONRA GELEN MUCİZE! Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalan çocuk böyle kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 13:46
Kahramanmaraş’ta Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan Serap Apartmanının enkazından 5 yaşlarında adının Şahin olduğu öğrenilen bir çocuk sağ olarak çıkartıldı. Depremden 30 saat sonra kurtarılan çocuğun yüzündeki korku, kurtarma ekiplerinin mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.
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