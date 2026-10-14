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3 yaşındaki çocuğun ölümünde şurup şüphesi! Aşırı doz ölümcül mü?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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3 yaşındaki çocuğun ölümünde şurup şüphesi! Aşırı doz ölümcül mü?

İstanbul’da 3 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüyle ilgili aşırı doz ateş düşürücü şurup kullanımı iddiası gündeme geldi. Olayın nedeni henüz kesinleşmezken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Yılmaz, A Haber canlı yayınında çocuklarda ilaç dozunun kiloya ve hekim önerisine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Bilinçsiz ve tekrarlanan dozların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Yılmaz, ailelerin ilaç kullanımında dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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