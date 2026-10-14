Bakan Bayraktar'dan enerji mesajı: Türkiye dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Likit Gaz Haftası'nın açılışında Türkiye'nin enerji güvenliği, LPG sektöründeki konumu ve küresel enerji dönüşümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yaklaşık 10 bin otogaz istasyonu ve 5,2 milyon LPG'li araçla dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisi olduğunu belirten Bayraktar, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın temiz pişirme imkânından yoksun olduğuna dikkat çekti. LPG'nin enerjiye erişimde önemli bir alternatif sunduğunu vurgulayan Bayraktar, konunun kasım ayında Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31'in gündemine taşınacağını söyledi.