21 Nisan 2022, Perşembe
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3 denizde dev tatbikat! Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de 122 gemiyle Mavi Vatan Tatbikatı
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde 45 deniz ve hava unsurunun katılımıyla başlıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.