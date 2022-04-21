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3 denizde dev tatbikat! Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de 122 gemiyle Mavi Vatan Tatbikatı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2022 12:40
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde 45 deniz ve hava unsurunun katılımıyla başlıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.
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