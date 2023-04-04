04 Nisan 2023, Salı
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275 metreyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nde su yüksekliği 100 metreyi buldu!
Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 100 metre oldu. Barajın temelinden itibaren son hali, time lapse tekniğiyle görüntülendi.