Bir zamanlar Haliç adıyla değil kirliliğiyle anılıyordu. Kimse temizlenebileceğine inanmıyor, ihtimal dahi vermiyordu. 1997 y��lında 14 yaşındaki bir çocuk Haliç için ''Burayı kimse temizleyemez, temizlenirse mucize olur'' demişti. Mucizeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. O çocuk 24 yıl sonra yaşanan süreci A Haber'e anlattı.

Tarihte kısa bir yolculuğa gideceğiz. İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç'in geçmişine ineceğiz. Bir zamanlar sararıp solmuş çamur deryasına dönmüş bir Haliç vardı. Değil kıyılarında gezmek Haliç manzaralı evlerde kokudan pencereler dahi açılmazdı. Haliç adeta kaderine terk edilmişti.

Haliç'e bakanların görmek istediği mavi sulardı. Ancak karşılarında bir çamur deryası duruyordu. Yılların ihmaliyle bataklığa dönüşmüştü. 'Altın Boynuz' efsanesini yaşatacak bir kahramana ihtiyaç vardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İBB başkanı olarak göreve başladı. En büyük projesi ise Haliç'i temizlemekti. Kimse inanmadı. Hatta doldurulup şehir parkı haline getirilmesini teklif edenler dahi oldu ancak o kararlıydı geri adım atmadı.

Başkan Erdoğan 1997 yılında "Haliç çevre koruma projesi" için düğmeye bastı. O dönemde 14 yaşında olan Yunus Şişko'ya 'Haliç temizlenir mi?' diye sorulmuş, ve "Bu pislik bu pisliği kim temizleyecek burada ya kimse başaramaz başarana mucize olur" yanıtı gelmişti.

Haliç'i yaşama döndüren önemli bir adım da 21 Ekim 2012'de atıldı. İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e can suyu taşındı.

Haliç'in bugünlerdeki hali ise Yunus Şişko'yu tedirgin ediyor... Çünkü Haliç yeniden kirleniyor...