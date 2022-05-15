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2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2022 19:45
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde cezaevi izinleri belirli aralıklarla uzatıldı. Kovid-19 nedeniyle 80 bin mahkumun yararlandığı ev izninin süresi 31 Mayıs 2022 tarihinde dolacak. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE son dakika açıkladı... Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı. Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.
2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
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