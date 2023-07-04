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2020 Elazığ depreminde evleri yıkılanlar için yeni evler yapıldı! Köy konutları tatil köyünü andırıyor

A Haber
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Giriş: 04.07.2023 10:42
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan afetzedeler için Hazar Gölü kenarında yeni konutlar inşa edildi. Hazar Gölü kenarındaki konutlar hak sahiplerine verildi. Köy konutları tatil köyünü andırıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
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