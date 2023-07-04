04 Temmuz 2023, Salı
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2020 Elazığ depreminde evleri yıkılanlar için yeni evler yapıldı! Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan afetzedeler için Hazar Gölü kenarında yeni konutlar inşa edildi. Hazar Gölü kenarındaki konutlar hak sahiplerine verildi. Köy konutları tatil köyünü andırıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.