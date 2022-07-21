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20 kişilik uyuşturucu lideri bir cumhuriyet savcısı! Polis memuru uyuşturucu kuryesi çıktı

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 09:08
Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütüyle ilgili Konya Narkotik Polisinin yaptığı çalışmada, polis olan uyuşturucu kuryesinin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede aralarında polis memurlarının da bulunduğu 20 kişilik uyuşturucu sevkiyat çetesi çıktı. Çetenin başındaki ismin kimliği ise şoke etti. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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