2 turist daha hastaneye kaldırıldı!

İstanbul’da gıda zehirlenmesi faciasında yeni gelişme endişeleri artırdı! Anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği Fatih’teki otelde, İtalyan ve Faslı 2 turist daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, otelde yemek servisi olmamasının soruşturmayı nasıl farklı bir boyuta taşıdığını ve kritik detayları canlı yayında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN