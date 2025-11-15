2 turist daha hastaneye kaldırıldı!

15 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 15.11.2025 13:32
İstanbul’da gıda zehirlenmesi faciasında yeni gelişme endişeleri artırdı! Anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği Fatih’teki otelde, İtalyan ve Faslı 2 turist daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, otelde yemek servisi olmamasının soruşturmayı nasıl farklı bir boyuta taşıdığını ve kritik detayları canlı yayında anlattı.
