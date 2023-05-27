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2. tur seçimi ve 3 önemli gün! 27 Mayıs darbenin 29 Mayıs fethin yıl dönümü

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 09:28
28 Mayıs seçimleri iki önemli tarihin arasında yapılacak. Bugün 27 Mayıs 1960'da Menderes Hükümeti'ne darbe yapılmıştı. 29 Mayıs ise İstanbul'un 1453 yılındaki fethinin yıldönümü. Bu yüzden 28 Mayıs işgal ve fetih arasında anlamlı bir yerde duruyor.
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