06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 1994 CHP İstanbul'una dönüş! 60 saat susuz kalan Şileliler İSKİ tankeri önünde sıraya girdi | VİDEO

1994 CHP İstanbul'una dönüş! 60 saat susuz kalan Şileliler İSKİ tankeri önünde sıraya girdi | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2020 12:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile'de halk duruma isyan etti. Vatandaşların tepkisi üzerine su tankeri ile su dağıtan belediyeye AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan tepki geldi. Şenocak "İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.

Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

"EKOFELAKET"

Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

(Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce su kuyruğuna giren vatandaşlardan bir kare)

CHP'li İBB'den tarihi hizmet.

Geçmişe yolculuk başladı,
1994 öncesi CHP İstanbul'una
dönüş...

(Fotoğraflar Şile,
5Temmuz 2020)

İstanbul'a bu kabusu
yaşatan Başkan'a kısaca
EkoFelaket diyoruz! pic.twitter.com/EcZh056i7X

&mdash; Bayram Şenocak 🇹🇷 (@bayramsenocak) July 6, 2020

1994 CHP İstanbul'una dönüş!
1994 CHP İstanbul'una dönüş!
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
İP'li vekilin sözlerine AK Parti'den tepki
İP'li vekilin sözlerine AK Parti'den tepki
Kandil Avrupa’ya mı taşındı? A Haber’de çarpıcı değerlendirme
Kandil Avrupa’ya mı taşındı? A Haber’de çarpıcı değerlendirme
İYİ Partili Cesur’dan çirkin konuşma! İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal ifadeler!
İYİ Partili Cesur’dan çirkin konuşma! İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal ifadeler!
Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı
Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı
Bakan Koca 5 Temmuz verilerini paylaştı! 7 il için uyardı
Bakan Koca 5 Temmuz verilerini paylaştı! 7 il için uyardı
Sakarya'dan acı haber geldi!
Sakarya'dan acı haber geldi!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sakarya Valisi son gelişmeleri A Haber'de anlattı
Sakarya Valisi son gelişmeleri A Haber'de anlattı
Yasa dışı avcılıkta yeni dönem!
Yasa dışı avcılıkta yeni dönem!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster