02 Eylül 2025, Salı
196 delege görevden alındı! CHP olağanüstü toplandı
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, “Şu sıralarda olağanüstü MYK toplantısı sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresinin iptal edilmesi parti içinde adeta şok etkisi yarattı. Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplanan MYK’dan çıkacak açıklama merakla bekleniyor. 190 delegenin geçersiz sayılması, yaklaşan 38. Olağan Kurultay sürecine dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.” dedi.