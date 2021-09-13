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1936 Türkiye Güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu 25 milyonluk mirasını bakın kime bıraktı?

DHA
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Giriş: 13.09.2021 11:21
1936 Türkiye Güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu İstanbul’un Fatih ilçesinde 1909 yılında dünyaya geldi. Sakaoğlu, 4 ve 90 yaşında 2 defa yangında mahsur kaldı. Türkiye Güzeli’nin, 2 kere hayatını kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı’nda görevli 272 itfaiyeciye bıraktığı miras davasının gerekçeli kararı açıklandı.
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