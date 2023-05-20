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19 Mayıs töreninde skandal olay! CHP’li başkan el hareketi çekti

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Giriş: 20.05.2023 14:58
Güncelleme:20.05.2023 14:59
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde hezimete uğrayan CHP her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor. Bu kez de CHP'li Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın depremzedelere yönelik rezilliğini haber yapan gazetecilere el hareketi çekti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninden yansıyan görüntülerde Volkan Nallar'ın el hareketi yaparak, “Çek çek bunu da çek." dediği duyuldu. İşte o anlar...
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