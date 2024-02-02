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17 ilçe belediye başkan adayı açıklanacak! AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları kim olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 12:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım çalışmalarına Bursa ile devam ediyor. Başkan Erdoğan 17 ilçe belediye başkan adayı açıklanacak.  AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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