17 ilçe belediye başkan adayı açıklanacak! AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları kim olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım çalışmalarına Bursa ile devam ediyor. Başkan Erdoğan 17 ilçe belediye başkan adayı açıklanacak. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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