17-25 Aralık’ın efsane savcısı Fuzuli Aydoğdu A Haber’e konuştu: Hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dı

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden tam 10 yıl geçti. FETÖ'yle mücadelenin sembol isimlerinden olan Savcı Fuzuli Aydoğdu A Haber'e konuştu. Süreci "Yargı eliyle gerçekleştirmek istenen bir hükümet darbesi" olarak niteledi. Aydoğdu, yaşananların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Toplumsal hafıza önemli mesajı verdi.

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