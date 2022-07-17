15 Temmuz’da TBMM’ye ilk gelen AK Partili isim! İşte CHP’li Engin Özkoç’u yalanlayan görüntü

CHP’lilerin, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişiminde Meclis’e ilk kimin geldiğine dair algı oluşturmaya dönük hamlesini kamera kayıtları boşa çıkardı. CHP’lilerin, iki sene önce verdikleri bir önergeyi yeni vermiş gibi sunup, verilen cevabı da farklı yansıtarak 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk gelen isimlerin üç CHP’li milletvekili olduğuna ilişkin oluşturmaya çalıştıkları algıyı kamera kayıtları bozdu. Kamera kayıtlarına göre 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk giren isim, dönemin güvenlikten sorumlu İdare Amiri Salim Uslu. Salim Uslu, CHP’lilerin “Meclis’e ilk giren CHP’lilerdi” haberini yaptırmalarının ardından, o geceye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak oluşturulmaya çalışılan algıyı bozdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), hain darbe girişimine 15 Temmuz 2016 yılında kalkışmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısını yapmıştı.

15 TEMMUZ'DA 252 ŞEHİT VERMİŞTİK

Bu çağrı sonrasında milyonlar darbeci FETÖ'cülere karşı direniş başlatmış, darbeyi geri püskürtmüştü.

Darbe girişimi esnasında ise hain FETÖ'cü darbecilerin saldırıları sonucu 252 şehit verilmiş, 2 bin 734 kişi ise yaralanmıştı.





KILIÇDAROĞLU DARBE GİRİŞİMİNİ TELEVİZYONDAN İZLEDİ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan darbecilerin kullandığı tankların çekilmesini bekledikten sonra buradan kaçmıştı.

Bu anların görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Havalimanından ayrıldıktan sonra ise Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu evde darbe girişimini televizyondan takip ettiğini gösteren fotoğraf karesi de ortaya çıkmıştı.





BAŞKAN ERDOĞAN, ATATÜRK HAVALİMANI'NDA MİLLETLE BERABER



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise halkı sokağa davet ettikten sonra Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin FETÖ'cü darbecilerden geri alınarak kontrolün sağlanması sonrasında Dalaman Havalimanı'ndan 01.43'te özel uçakla Atatürk Havalimanı'na hareket etmiş, 03.18'de havalimanına varmış, halkla buluşmuştu.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK İFTİRA!

Bütün bu gerçeklere rağmen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün altıncı yılında resmi Twitter hesabından akıllara durgunluk veren bir skandala imza attı. Özkoç, Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saklandığını ifade ederek büyük bir yalana imza attı. Özkoç, FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olduktan sonra "kontrollü darbe" söylemini ortaya atan Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy'deki evde televizyondan gelişmeleri takip ettiğini gizleyerek akıllara ziyan bir paylaşım daha yaptı.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu skandal ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"





İKİ SENE ÖNCEKİ ÖNERGE



CHP'li Uğur Bayraktutan'ın, 2020 Mart ayında verdiği soru önergesinin yeniymiş gibi tekrar gündeme getirilip, sanki yeni vermiş gibi kamuoyuyla paylaşılıp 15 Temmuz gecesine ilişkin bir algı oluşturulmaya çalışılması dikkat çekti.



İki yıldan daha fazla zaman önce verilen önergeyi yeniymiş gibi tekrar gündeme getirerek kamera kayıtlarına göre saat 23.18 sıralarında Meclis'e ilk gelen milletvekillerinin CHP'li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduğuna yer verilen haberler üzerine, dönemin güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri Salim Uslu, kendisinin Meclis'e giriş görüntüsünü paylaşarak cevap verdi.

Uslu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aracıyla Meclis'e girdiği görüntüleri paylaşarak şöyle dedi:

"CHP'li vekiller 15 Temmuz'da Meclis'e ilk gelen vekillermiş… Halbuki 22.33 de basın müşavirimle ilk gelen benim ve akşam gelir gelmez görevli memurdan "Tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (Genel Kurmay'ın oradan) silah sesleri geliyor amirim" bilgisini aldım ve hemen cep telefonuna sarılıp Meclis Başkanımızı aradım. Hem Meclis'in üç dönem güvenlikten sorumlu idare amiri olarak, hem Mv olarak hem de duyarlı bir yurttaş olarak görevim Meclis'i savunmaktı. Odarbe gecesi Sn KK, kahvesini yudumlarken bizler Meclist'e sabahladık. Kuyruklu yalan"

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