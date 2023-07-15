15 Temmuz 2023, Cumartesi
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15 Temmuz’da darbecilerden alçak talimat: Turkuvaz’a gidin, ezin, vurun
FETÖ’cüler; 15 Temmuz’da Turkuvaz Medya Grubu binasını da ele geçirmek istedi. İşgal için yola çıkan darbeciler, “Alabildiğince mühimmat alın, Turkuvaz’ı basacağız, size silah çekenlere karşılık verin” talimatında bulundu. Ancak FETÖ’cüler, TEM Otoyolunu kapatan halkın direnişiyle baş edemedi. Kışlaya geri dönmek zorunda kalan hainler, “Darbecilere geçit vermem” diyen Servet Asmaz’ı (44) şehit etti. İşgal davasında toplam 55 sanık, müebbete mahkûm oldu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin Turkuvaz Medya’yı ve A Haber’i işgal etmeye çalışmasına yönelik yaptığı açıklamalarda bulundu.