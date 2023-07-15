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15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yoğun ilgi!

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 17:33
Güncelleme:15.07.2023 17:34
Darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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