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15 Temmuz şehit düşen ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç için Adana’da anma töreni

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 12:28
FFETÖ'nün hain darbe girişiminde üniformalı teröristler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Ankara Gölbaşı'ndaki tesislerine bombalı saldırı yapmıştı. O saldırıda polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç şehit oluşmuştu. Şehitlerin Adana'daki kabri başında tören yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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