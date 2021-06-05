15 Temmuz şehidinin babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "O alçak Selahattin Demirtaş’a onurlu siyasetçi diyebiliyor"

CHP tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit yaptığı açıklamada "Bugün bunların genel başkanları FETÖ’ye terör örgütü diyemiyor. O alçak PKK’nın o bebek katili Abdullah Öcalan denen alçağın, biz Diyarbakır’ın meydanına bunu heykelini dikeceğiz diyen alçak Selahattin Demirtaş’a onurlu siyasetçi diyebiliyor. Benim bunlara söylediğim hakaretse bunu kabul ediyorum ve aynı sözleri tekrar yineliyorum." ifadelerini kullandı.