15 Temmuz şehidi Ali Anar’ın eşi Nuray Anar: Cumhurbaşkanımız bizi kimseye muhtaç etmedi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. O karanlık gecede şehit düşenlerden biri de, Kahramankazan'ın Ahi Köyü muhtarı Ali Anar'dı. Altı çocuk babası Ali Anar, Hakk'a yürüdüğünde henüz 35 yaşındaydı. Akıncı Üssü'nde şehadet şerbetini içen Ali Anar, geride hüzünlü ancak gururlu bir aile bıraktı.

Asker üniforması giymiş teröristlerin kendi milletine kurşun sıktığı o ihanet gecesinde canı pahasına vatanı savunurken Hakk'a yürüyenlerden biri de Kahramankazan'da Ahi Köyü muhtarı Ali Anar'dı.

Nuray Anar, "Benim için her gün 15 Temmuz ama tabi ki senenin gelmesi yine bizler için o gecenin aynı acıların daha çok alevlenmesi demek. O gece benim aklımdan hiç çıkmıyor yani her adım attığımda eşimin yanında değildim ama kurşunla vurulması çünkü ben evimin önünden eşim gülerek gitmişti çocuğumla birlikte evimin önündeki cenaze arabası evimin önünden gitmesi hiç aklımdan gitmiyor. Çünkü gülerek gitmişti ben alimi gönderdim alim yok kayboldu benim yani" dedi.

Anar, "En son konuştuğum Akıncı Üssü'ne giderken 2 buçuktu saat Ali'ye "gelmiyor musun artık" dedim "biz dedi Akıncı'ya gidiyoruz dedi ve tekrar konuşamadım ondan sonra 4'ü çeyrek geçe taramışlar. Allah hainlere fırsat vermesin ben öyle diyorum güzel ülkemizde bizi mağdur etmeye çalıştılar ama rabbim fırsat vermedi onlara" ifadelerini kullandı.

Nuray Anar, "15 Temmuz'dan sonra acıyla yaşamayı ayaklarımın üzerinde dik durmayı öğrendim. Çünkü eşimin emanetleri vardı onlar için hem anne hem baba olmak bundan sonra amacımda bu. 6 çocuğum var emaneti annesi babası biz birlikte yaşıyorduk. Yani eşinizi kaybediyorsunuz kolunuz kanadınız kırılıyor dünyanız yıkılıyor onsuz bir hayat yaşıyorsunuz ama bizlerin ahiret inancımız olduğu için mutlu oluyorsunuz çünkü burası ebedi bir hayat değil sizin bekleyeniniz var ve ahiret bizler ahireti bekliyoruz yani ölüm çünkü her an yanımızda" diye konuştu.