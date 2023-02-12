140 saat hayata tutundu: Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Muhammed tekbirlere eşlik etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan 27 yaşındaki Muhammet Habib isimli depremzede, 140 saat sonra ekipler tarafından sağ kurtarıldı. Habib, kepçe yardımıyla enkazdan çıkarılıp ambulansa götürüldüğü sırada, kollarını savurarak tekbirlere eşlik etti. Kurtarma ekipleri genci bulduklarında Yasin Suresi'ni okuduğunu ifade etti.