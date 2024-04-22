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1 yıldır kapalı olan Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı açılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 11:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Masadaki konulardan biri de kapalı olan Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı. Detaylar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı açılacak mı?
Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı açılacak mı?
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