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Türkiye EURO 2024'ün ilk maçına çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 14:09
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçına gürcistan karşısında çıkıyor. Şampiyonanın ev sahibi olan Almanya'nın Dortmund kentinde oynanacak maç öncesi sokaklar Türk taraflarla doldu. Ayrıntıları Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
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