18 Haziran 2024, Salı
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Türkiye EURO 2024'ün ilk maçına çıkıyor
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçına gürcistan karşısında çıkıyor. Şampiyonanın ev sahibi olan Almanya'nın Dortmund kentinde oynanacak maç öncesi sokaklar Türk taraflarla doldu. Ayrıntıları Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.