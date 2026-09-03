Altın fiyatlarında yükseliş hareketi: 3 haftanın dibinden dönüş

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. ABD dolarındaki zayıflama ve Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle yükselişe geçen altın, 3 günlük düşüş serisini sonlandırdı. Altın fiyatlarındaki son gelişmeler ve para piyasalarındaki hareketlilik, Finans Analisti İslam Memiş tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Murat İçen, piyasalardaki son gelişmeleri görüntüleyerek detayları aktardı.