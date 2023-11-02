Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu! TCMB Başkanı Erkan: Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu 2023-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda Bankanın yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı. Merkez Bankası Başkanı Erkan, enflasyonla mücadeledeki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik" dedi.