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Yapılandırma yasası geliyor! Depremzedeleri ilgilendiren önemli madde

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 10:17
Yağılandırma yasası Meclis'e geliyor. Depremzedeleri de ilgilendiren önemli maddeler var. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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