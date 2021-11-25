25 Kasım 2021, Perşembe
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Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan A Haber’de: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok
Son günlerde şeker fiyatlarında fahiş bir artış söz konusu. Ortada 'Türkiye'de şeker yok' spekülasyonları da yapılıyor. Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan A Haber’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan, "2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok" ifadelerini kullanarak stokçuluk bekleyenler zarar görür dedi.