Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan A Haber’de: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok

Son günlerde şeker fiyatlarında fahiş bir artış söz konusu. Ortada 'Türkiye'de şeker yok' spekülasyonları da yapılıyor. Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan A Haber’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan, "2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok" ifadelerini kullanarak stokçuluk bekleyenler zarar görür dedi.

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