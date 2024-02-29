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Türkiye OECD’de büyümede ikinci sırada! GSYH ilk kez 1 trilyon doları aştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 16:29
Türkiye ekonomisi 2023'te Avrupa'da en fazla büyüyen ülke oldu. Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ise ikinci sırada. A Haber muhabiri Rıfat Fırat detayları anlattı.
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