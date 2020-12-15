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Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor! İmzalar bugün

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Giriş: 15.12.2020 13:28
Güncelleme:15.12.2020 13:33
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak. Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.
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