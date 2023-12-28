Trafik cezaları artıyor! Trafik kurallarını ihlal edenler yandı... Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezaları ne kadar olacak?

Yeni yılda pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları yeniden değerleme oranına göre artış gösterecek. Peki yeni zam oranları ne kadar olacak? Avukat Sedef Selçuk, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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