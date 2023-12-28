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Trafik cezaları artıyor! Trafik kurallarını ihlal edenler yandı... Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezaları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 12:39
Güncelleme:28.12.2023 12:39
Yeni yılda pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları yeniden değerleme oranına göre artış gösterecek. Peki yeni zam oranları ne kadar olacak? Avukat Sedef Selçuk, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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