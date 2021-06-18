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Rusya’dan flaş Türkiye kararı! 22 Haziran itibariyle başlıyor

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Giriş: 18.06.2021 19:31
Güncelleme:18.06.2021 19:51
Rusya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşlara kısıtlama getirmişti. Yeni bir kararla Türkiye'ye yönelik tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılmasına karar verildi. Son dakika gelişmesinin ayrınıtları haberimizde...

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.

Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye'de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.

Türkiye'deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

Golikova, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya, 15 Nisan'da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

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