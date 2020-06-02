Konut kredisi nasıl alınır? Şartlar neler? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketinin açıklanmasının ardından sıfır konutlara talep arttı. Peki konut kredisi nasıl alınır? Şartlar neler? Uzman isim "Çok yoğun bir talep var" ifadelerini kullanarak merak edilenleri canlı yayında yanıtladı.

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketinin açıklanmasının ardından sıfır konutlara talep arttı. Peki konut kredisi nasıl alınır? Şartlar neler? Uzman isim "Çok yoğun bir talep var" ifadelerini kullanarak merak edilenleri canlı yayında yanıtladı.