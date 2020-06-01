Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar

Kredi hesaplama nasıl yapılır? Bankalardan peş peşe müjdeler geldi. Kredi faizlerinin düşmesi ile birlikte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar kredi hesaplama için detayları araştırmaya başladılar. Düşük faiz fırsatlı 60 aya varan vadeli kredi imkanı sunuluyor. Peki, 0.79, 0.96, 0.98 kredi hesaplama nasıl yapılır? İşte örnek ödeme tablosu...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 13:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL