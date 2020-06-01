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Haberler Galeri Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar

Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar

Kredi hesaplama nasıl yapılır? Bankalardan peş peşe müjdeler geldi. Kredi faizlerinin düşmesi ile birlikte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar kredi hesaplama için detayları araştırmaya başladılar. Düşük faiz fırsatlı 60 aya varan vadeli kredi imkanı sunuluyor. Peki, 0.79, 0.96, 0.98 kredi hesaplama nasıl yapılır? İşte örnek ödeme tablosu...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 13:16
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Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar

Kredi faiz oranı hesaplama nasıl yapılır? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 baz puan indirimle, yüzde 8.75´ten yüzde 8.25'e çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle bankaların kredi faizleri düştü. Faizlerin düşmesiyle birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvuru yapmaya başladılar. 60 aya varan vade imkanıyla kredi detaylarını haberimizde derledik. İşte çekilecek tutara göre ödenecek miktarlar...

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Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar

Kredi tutarı: 10000

Vade: 12 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 885 lira

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Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar

Kredi tutarı: 10000

Vade: 18 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 606 lira

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Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar

Kredi tutarı: 10000

Vade: 24 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 467 lira

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Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar

Kredi tutarı: 10000

Vade: 36 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 329 lira