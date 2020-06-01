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Haberler Galeri 0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları

0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları

Son dakika... Kamu bankaları tarafından düşük faizli 12 ay ödemesiz dönemli konut kredisi imkanı sunuluyor. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbnk vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Sıfır veya ikinci el konut almak isteyenler için destek paketini açıklayan kamu bankaları, 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunacak. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:00
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0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları

Son dakika... Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Normalleşme sürecinde yeni destek paketini açıklayan kamu bankaları, 12 ay ödemesiz 15 yıl vadeli konut kredisi imkanu sunuyor. 0,64 ve 0,74 konut kredisi ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, düşü faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

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0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından düşük faizli konut kredisi başvuruları 2 Haziran'da başlıyor. Başvurular, şubelerden yapılacak.

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0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

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0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları

Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır."

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0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları

İşte örnek ödeme tablosu: