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0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları
Son dakika... Kamu bankaları tarafından düşük faizli 12 ay ödemesiz dönemli konut kredisi imkanı sunuluyor. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbnk vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Sıfır veya ikinci el konut almak isteyenler için destek paketini açıklayan kamu bankaları, 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunacak. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:00
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