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Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat
Kamu bankalarından Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklandı. 4 ayrı paketi açıklayan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası orta gelir grubuna kira öder gibi ev sahibi yapacak. Yerli beyaz eşya, mobilya, araç alana kolaylık getirildi. Öte yandan emekliye, çalışana tatil fırsatı sağlanıyor. 15 yıl vadeli 12 ay ödemesiz 0,64 faizli konut kredisi verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de konutta 15 yıl vadeli 750 bin TL kredi verilecek. Kamu bankalarının dört yeni finansman paketine kamu katılım finans kuruluşları da destek verdi. İşte kamu bankalarının yeni kredi kampanyaları...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:54Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 10:05