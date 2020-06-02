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Haberler Galeri Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat

Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat

Kamu bankalarından Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklandı. 4 ayrı paketi açıklayan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası orta gelir grubuna kira öder gibi ev sahibi yapacak. Yerli beyaz eşya, mobilya, araç alana kolaylık getirildi. Öte yandan emekliye, çalışana tatil fırsatı sağlanıyor. 15 yıl vadeli 12 ay ödemesiz 0,64 faizli konut kredisi verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de konutta 15 yıl vadeli 750 bin TL kredi verilecek. Kamu bankalarının dört yeni finansman paketine kamu katılım finans kuruluşları da destek verdi. İşte kamu bankalarının yeni kredi kampanyaları...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 10:05
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Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat

Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için paket açıklandı. Kamu bankalarının sağladığı dev kredi kampanyaları için araştırmalar sürüyor. Bu kredi kampanyası ile orta gelir grubu kira öder gibi ev sahibi olacak. Daha çok insanın faydalanması için sağlanan kredi kampanyalarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz Konut kredisinde yüzde 10 peşinat ile kredi kullandırılacak. 15 yıl vadeli 12 ay ödemesiz konut kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. İşte Halbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın açıkladığı 4 yeni kredi kampanyası...

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Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat

KAMU KATILIM BANKALARI DA DESTEK VERDİ

Kamu bankalarının dün açıkladığı dörtlü finansman paketine kamu katılım finans kuruluşları da katıldı. Kamu katılım finans yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor." dedi

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Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

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Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat

Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. "

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Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZ

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.