Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama |Video

Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi. Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Albayrak, "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz." mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi. Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi." ifadelerine yer verdi.2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi.

Yakın zamanda 4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak.



Özel bankaların avukatlığına soyunanlar var. Duruşları ile dertlerinin millet olmadığını gösterdiler.



Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz.



Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu.