15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
15.04.2020

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama |Video

Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi. Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Albayrak, "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz." mesajını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi. Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi." ifadelerine yer verdi.

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi.

Yakın zamanda 4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak.

Özel bankaların avukatlığına soyunanlar var. Duruşları ile dertlerinin millet olmadığını gösterdiler.

Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz.

Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Albayrak'tan virüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama
Bakan Albayrak'tan virüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama
Sanayi tesisleri 10 gün kapatılacak” iddiasa yanıt
"Sanayi tesisleri 10 gün kapatılacak” iddiasa yanıt
Ekonomide yeni önlemler! AK Parti Grup Başkanvekili Muş açıkladı: Bugün Meclis'e sunulacak
Ekonomide yeni önlemler! AK Parti Grup Başkanvekili Muş açıkladı: Bugün Meclis'e sunulacak
Petrol fiyatlarında derin bir geri çekilme görebiliriz | Video
"Petrol fiyatlarında derin bir geri çekilme görebiliriz" | Video
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı
'Türkiye'nin IMF kredisine ihtiyacı yok'
'Türkiye'nin IMF kredisine ihtiyacı yok'
Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği!
Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği!
Kamu bankaları 795 bin vatandaşın kredi borcunu öteledi
"Kamu bankaları 795 bin vatandaşın kredi borcunu öteledi"
Müjde verildi! Bu yaz tamamlanacak
Müjde verildi! Bu yaz tamamlanacak
Gerçeği gizliyorlar ve önemsizleştiriyorlar
Gerçeği gizliyorlar ve önemsizleştiriyorlar
Kadınlara sosyal yardım miktarı arttı
Kadınlara sosyal yardım miktarı arttı
Seri üretime başlandı! Haftaya raflarda olacak
Seri üretime başlandı! Haftaya raflarda olacak
Daha Fazla Video Göster