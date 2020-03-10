Son dakika: Başkan Erdoğan açıklamıştı! Kanal İstanbul ne zaman ihaleye çıkacak? | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni etabın açılış töreninde Kanal İstanbul’un en yakın zamanda ihaleye çıkacağını açıklamıştı. Kanal İstanbul ihalesinin Haziran ayından sonra yapılacağı belirtildi.

Kanal İstanbul, imar planlarının hazırlığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan özel bir ekip çalışmaları sürdürürken, mayıs ayında planların askıya çıkılması haziranda da kesinleşmesi öngörülüyor. Böylece haziran sonrası ihalenin yapılması önünde hiçbir engel kalmayacak.

500 BİN NÜFUSA HİTAP EDECEK



Sabah'ın haberine göre; Kanal İstanbul Rezerv Yapı Alanı'nın 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda daha önce yapılan değişiklikle Kanal İstanbul'un her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek mahalle konseptinde yatay mimarinin hakim olduğu düşük yoğunluklu konut alanlarının yapılması kararlaştırılmıştı.



Planlama aşaması süren yeni imar planlarıyla da bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, sosyal altyapı, teknik altyapı, sosyal tesis ve kültürel tesis alanlarının da yer alacağı yerleşim bölgeleri netleştirilecek. Yeni yerleşim alanlarında, doğudan batıya, güneyden kuzeye, yeşil ekolojik koridorlar olacak. Ayrıca orman alanı, kıyı tesisleri, kentsel bölgesel sosyal donatı alanları, kentsel bölgesel yeşil ve spor alanları, üniversite alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, turizm alanı, eko-turizm alanı, sağlık turizm alanı, kongre ve fuar alanı ve lojistik bölge, kıyı kullanımları gibi Kanal İstanbul'a değer katacak kullanımlar planlandı.



Maliyetinin 75 milyar lira olacağı hesaplanan Kanal İstanbul'da ilk kazmanın bu yıl vurulması hedeflenirken, projenin tamamlanma süresi ise 7 yıl olarak planlanıyor. Kanal İstanbul ve entegre tesisleri ile birlikte, projenin hazırlık-inşaat aşamasında 10 bin işletme aşamasında, kanal ve liman, lojistik merkez ve yat limanı gibi diğer işletmelerde yaklaşık 10 bin kişinin çalışması bekleniyor. Projeyle Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere birçok ülke ilgileniyor.