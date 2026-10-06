Fon soruşturmasında ödemeler başlıyor! Ödemeler ne zaman?

Tasfiye sürecindeki fonlarda parası bulunan yatırımcıların mağduriyetini gidermek amacıyla AK Parti kritik bir yasal düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan geçici kanun teklifi doğrultusunda, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan vatandaşlara paralarının tamamının ödenmesi, 1 milyon liranın üzerindeki yatırımlar için ise ödemelerin kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.