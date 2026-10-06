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Çekya kendi kalesine attı: İngiltere 1-0'ı yakaladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çekya kendi kalesine attı: İngiltere 1-0'ı yakaladı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İngiltere, V. Coufal'ın 27. dakikada kendi kalesine attığı golle Çekya karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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