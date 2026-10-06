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İngiltere'de Kane yine attı!
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İngiltere'de Kane yine attı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İngiltere, H. Kane'nin 40. dakikada attığı golle Çekya karşısında skoru 2-0’a getirdi.

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