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İsviçre'nin genç yıldızı Manzambi bitirdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsviçre'nin genç yıldızı Manzambi bitirdi

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. grup maçında İsviçre, J. Manzambi'nin 73. dakikada attığı golle Kuzey Makedonya karşısında skoru 2-0’a getirdi.

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